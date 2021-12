Eigenlijk heb ik maar een vraag aan Marco: waarom?

Update Geert-Jan Knoops: ‘Het mag duidelijk zijn dat Marco Borsato alle aantijgin­gen ontkent’

Marco Borsato laat de aantijgingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag niet langer over zich heen komen. De 54-jarige zanger laat via zijn advocaten Carry Knoops en Geert-Jan Knoops weten dat hij justitie vraagt om onderzoek te doen ‘naar de bron van de insinuaties met zo nodig daaraan te verbinden strafrechtelijke gevolgen’. ,,En het is evident dat Marco Borsato dus alle beschuldigingen ontkent,” aldus Geert-Jan Knoops.

12:04