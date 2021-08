Eigenaar computerzaak krijgt doodsbedreigingen na uitzending #BOOS, BNN schrapt deel uitzending

Het populaire tv-programma #BOOS, waarin Hofman gedupeerden helpt hun gelijk te halen, trapte afgelopen weekend het nieuwe seizoen af in Nijmegen. De reden: Nijmegenaar Niko da Costa kocht bij Partsfix, een winkel die tweedehands telefoons en laptops opknapt en verkoopt, een MacBook van Apple.

Na aanschaf van de laptop - à 2500 euro - kreeg Da Costa echter een melding te zien dat zijn laptop was geblokkeerd door IT-winkel Central Point aan de Wijchenseweg in Nijmegen. Dat bedrijf had de MacBook als gestolen aangemeld.

Quote Heel kwalijk. In de uitzending is van alles geknipt en geplakt, waardoor niet het volledige verhaal wordt verteld Joost van Berk, Advocaat Zamani

Deal

Met dat verhaal ging Da Costa terug naar Partsfix. De Nijmegenaar wilde zijn geld terug, maar kreeg nul op het rekest. Daarop besloot hij Hofman in te schakelen. Het resultaat: een chaotische confrontatie, waarin Zamani, eigenaar van Partsfix, alle beschuldigingen van de hand doet, zo is te zien in de YouTube-uitzending. En passant suggereert een medewerker van Central Point dat meerdere gestolen spullen van zijn bedrijf bij Partsfix worden aangeboden.



Na enig gemor sluiten Hofman en Zamani uiteindelijk toch een deal: Da Costa krijgt zijn geld terug, als hij kan bewijzen dat de laptop daadwerkelijk gestolen is bij Central Point.

Quote Ondertus­sen wordt de winkel wél platgebeld door mensen met een anoniem nummer, die de eigenaar de huid vol schelden en allerlei racisti­sche dingen roepen. Joost van Berk, Advocaat van Zamani

Bedreigingen

Daarmee heeft de uitzending van #BOOS een open einde, want of de laptop écht van diefstal afkomstig is, blijft onduidelijk. Joost van Berk, advocaat van Zamani, baalt over de gang van zaken:,,Ondertussen wordt de winkel wél platgebeld door mensen met anoniem nummers, die de eigenaar de huid vol schelden en allerlei racistische dingen roepen.”

In sommige gevallen gaat het zelfs om doodsbedreigingen en wordt opgeroepen de winkel in de fik te steken. Van Berk: ,,Heel kwalijk. In de uitzending is van alles geknipt en geplakt, waardoor niet het volledige verhaal is verteld.”



Rectificatie

Blijft nog steeds de vraag: verkocht Partsfix gestolen laptops van Central Point? De laatste wil daarop niet reageren. Ook de politie wil niet bevestigen of er één of meerdere aangiftes liggen.



BNN laat tenslotte in een reactie weten dat het deel van de uitzending waarin Partsfix wordt beschuldigd van heling van meerdere laptops, is geschrapt. De gedupeerde Da Costa blijft ondertussen met lege handen zitten: ,,Partsfix wil mij niks betalen als er geen aangifte is van Central Point. Ik ben dus nog steeds aan het wachten. Maar ik wil gewoon snel mijn geld terug.’’

De uitzending van #BOOS bij de Nijmeegse vastgoedmagnaat Ton Hendriks #BOOS in Nijmegen: een gebroken kaak en een koud biertje op de Kaaij Tim Hofman was al vaker voor #BOOS in Nijmegen. Berucht is een uitzending uit augustus 2017, waarin Hofman het aan de stok krijgt met de Nijmeegse vastgoedmagnaat Ton Hendriks. Die zou zijn huurders in de kou laten zitten, zo luidde het verwijt van Hofman.



In het kantoor van Hendriks aan de Oranjesingel ontstaat een handgemeen; Hofman krijgt klappen van de zoon van de vastgoedmagnaat. De presentator loopt een gebroken kaak en een hersenschudding op.



Diezelfde zomer ging Hofman langs bij het zomerterras van De Kaaij, onder de Waalbrug. Een 18-jarige werknemer zou niet haar volledige salaris en deel van de fooien hebben ontvangen. De confrontatie met Leon Berkers, uitbater van de Kaaij, gaat er heel anders aan toe. Berkers biedt zijn excuses aan, betaalt direct het ontbrekende deel van het salaris uit, en drinkt daarna een biertje met Hofman op het zomerterras. De BNN-presentator noemde het naderhand ‘de meest relaxte uitzending ooit’.