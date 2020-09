Eigen Huis & Tuin is verkracht tot een soort Koffietijd-light

‘Hoe weet je of de tanden van je konijn niet te lang zijn? We hebben tips voor de perfecte oogmake-up (spoileralert: eerst een beetje basis erop, zodat er niet van die opgehoopte resten oogschaduw in de groeven gaan zitten). En kok Hugo gaat lekker aan de slag met tempeh. Welkom bij Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven.’



Elke middag als ik Froukje de Both een soortgelijke aankondiging hoor doen, huilt mijn hart. Hoe heeft het zover kunnen komen? Wie heeft bedacht dat dit een goed idee was? Om het iconische Eigen Huis & Tuin te verkrachten tot een dagelijkse variant die nog het meest weg heeft van Koffietijd, maar dan wel de light-versie waar reuk noch smaak aan zit.



Het is alsof dat ene schitterende rijksmonument op de hoek van de straat is gesloopt om plaats te maken voor een grauwe galerijflat. Alsof die authentieke banketbakker van het dorp ineens diepvriestaarten van de Aldi in de vitrine heeft staan. Pure heiligschennis dus. Een ander woord heb ik er niet voor.