Egbert-Jan Weeber: ‘Nooit spugen in de put waaruit je drinkt’

Hij had de afgelopen maanden graag op een filmset gestaan, maar acteur Egbert-Jan Weeber (39) heeft tijdens de coronacrisis bepaald niet stilgezeten. ,,Ik heb mijn plotselinge vrije tijd nuttig besteed. Zo heb ik mijn zeilbootje geschilderd en heb ik met het brassbandorkest De ACCU-Fanfare diverse keren opgetreden bij enkele verzorgingshuizen.’’



Weeber hoopt dat het leven zo snel mogelijk weer op gang komt, hoewel hij zich zorgen maakt over bepaalde maatregelen die misschien nog gaan komen. ,,Bij zo’n coronanoodwet zet ik toch wel enkele vraagtekens. Het is bedoeld om ons te beschermen, maar hoeveel vrijheden zijn wij bereid in te leveren? Hetzelfde geldt voor de app waaraan gewerkt wordt. Wil ik dat wel? En dat gebeurt allemaal op basis van statistieken die wel of niet kloppen.’’



Tijdens het gesprek laat Weeber enkele malen duidelijk merken dat hij zich zorgen maakt over de wijze waarop de mensheid met de natuur omspringt. ,,Ik maak mij druk om allerlei zaken die ik gadesla. Plastic afval wordt onnadenkend in de berm gekieperd. Mensen schieten hun peuken in de gracht. Ik vraag me echt af of mensen wel beseffen wat wij op dit moment de natuur aandoen. We krijgen een keer de rekening gepresenteerd. Corona is daar wellicht een voorbeeld van. Je moet volgens mij nooit spugen in de put waaruit je drinkt.’’