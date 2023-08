Eerste vrouwenzender sport: buitenlandse competities, 24 uur per dag en alleen voor KPN-klanten

Het kanaal (37) zit in het basispakket van de telecomaanbieder en is dus alleen voor klanten van KPN te zien. W-Sport offreert de kijker een uitgebreid aanbod aan sporten en competities. ,,Veel Nederlanders zijn actief in het buitenland, zoals de Premier League in Engeland”, aldus een woordvoerder van KPN.

In die Super Woman’s League, zoals die hoogste divisie heet, komen onder andeeen Sari van Veenendaal, Danielle van de Donk, Dominique Janssen en Vivianne Miedema (Arsenal), Lucienne Reichardt (West Ham) en Esmee de Graaf (West Ham) uit. Turnsters Sanne Wevers en Sharon van Rouwendaal zijn vanmiddag (om 16.00 uur) al te zien op W-Sport. Behalve de hoogste Engelse divisie worden ook wedstrijden uitgezonden in de Duitse Frauen Bundesliga, de Amerikaanse NWSL en de Zweedse Damallsvenskan. W-Sport wil in ieder geval acht live voetbalwedstrijden per week uitzenden. Het andere aanbod: de Women’s Volleyball Bundesliga, de Super League Triathlon, Netball Super League (Engeland) en sporten als basketbal, turnen en het Amerikaanse beachvolleybal. Verder richt W-Sport zich op live-evenementen in tennis, atletiek en boksen.

Vorig jaar lanceerde het Belgische telecombedrijf Telenet al vrouwenzender in België met die vrouwelijke Premier League en vier andere Europese voetbalcompetities, basketbal, triatlon, paardrijden en boksen uitzenden. Ook in Nederland zijn vanaf vandaag die sporten te zien.

Bij de NOS zijn de meeste nationale competities en grote evenementen te volgen, waaronder de Nations League, La Vuelta, de Tour de France, EK Hockey, WK Atletiek, WK turnen, WK zwemmen, WK waterpolo WK en EK Schaatsen, WK Wielrennen.

