Eerste tv-uitzending Ongehoord Nederland meteen onderbroken door huldiging olympiërs

Het eerste programma van aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) begint morgen op NPO 1. Het nieuws- en actualiteitenprogramma Ongehoord Nieuws zal twee keer per week te zien zijn. De eerste aflevering wordt meteen al onderbroken door de huldiging van de olympische sporters.

De actualiteitenrubriek, te zien op dinsdag en donderdag tussen 12.15 uur en 13.00 uur, wordt gepresenteerd door Ahmed Aarad en Arlette Adriani. Aarad maakt zijn debuut als presentator. Hij was oprichter van het platform Back Me, om journalisten en hun volgers direct met elkaar in contact te brengen. Adriani is al langer actief als presentatrice van bijvoorbeeld Astro TV.

Morgen wordt het programma onderbroken door de huldiging van de olympische sporters. Na een kwartier schakelt NPO 1 naar de huldiging. Vervolgens gaat om 13.30 uur Ongehoord Nieuws nog een half uur door.

Voorzitter Arnold Karskens van ON! zegt dat zijn omroep belangrijke maatschappelijke problemen ‘van een andere kant belicht’. ,,Zoals de gevolgen van de massa-immigratie op woningnood en criminaliteit en de afbrokkelende democratische invloed van de burger door de toenemende macht van de EU. Ook geven wij critici op het doorgeslagen klimaatbeleid een serieuze stem.”

Moeizame onderhandelingen

Half december werd duidelijk dat ON! twee podcasts ging maken voor de NPO. Op dat moment waren er nog onderhandelingen aan de gang over een tv-programma. De gesprekken verliepen volgens beide partijen moeizaam. Als een van de redenen daarvoor noemde NPO-directeur Frans Klein begin november dat het voorgestelde middagprogramma van ON! te duur zou worden. ON!-voorzitter Karskens ontkende dat.

Voormalig mediaminister Arie Slob plaatste kanttekeningen toen hij de aspirant-status aan ON! gaf. De bewindsman wil dat de omroep wel ‘dezelfde ideeën over onafhankelijke journalistiek’ heeft als de NPO. Omroep ON! stelt zich al sinds de oprichting op als een omroep die ‘een kritisch geluid laat horen over onder meer het klimaat, de EU en immigratie’.

