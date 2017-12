Eerste trailer van filmthriller over verijdelde aanslag in Thalys

Anouk, Humberto en Katja voeren actie voor humaan kinderpardon

10:28 Bekende Nederlanders als Anouk, Humberto Tan en Katja Schuurman vinden dat asielkinderen die vijf jaar of langer in Nederland wonen in aanmerking moeten komen voor een 'humaan kinderpardon'. Ze beginnen daarvoor vandaag een campagne in samenwerking met het platform DeGoedeZaak.