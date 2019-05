Eerste songfestivalartiesten op podium Tel Aviv

RTL laat SBS ver achter zich in zangshow­oor­log

10:00 RTL 4 heeft gisteravond goed gescoord met het gloednieuwe zangprogramma All Together Now. Ruim 1,1 miljoen mensen stemden af op de show, waarin deelnemers optreden voor 100 muziekprofessionals uit alle takken van de muziekbusiness. De start van het nieuwe seizoen van It Takes 2, voor het eerst te zien op SBS 6, deed het minder goed: de talentenjacht met BN’ers trok 689.000 kijkers.