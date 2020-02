Eerste Oscar als acteur voor Brad Pitt

Oscars 2020 Willemijn Verkaik schittert als Elsa op Oscarpodi­um

3:30 De Nederlandse musicalster Willemijn Verkaik schitterde zondag tijdens de Oscarceremonie toen zij met negen andere ‘Elsa’s’ het lied Into the Unknown uit Frozen 2 mocht zingen. Verkaik zong een regel in het Duits, een van de talen waarin zij het personage Elsa heeft ingesproken. De zangeres is ook te horen in de Nederlandse versie van Frozen 2, die nog in de Nederlandse bioscopen draait.