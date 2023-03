Eerste foto’s Lady Gaga in Joker-film en kleine fan laat Little Mermaid-ster Halle Bailey niet los

Noraly Beyer over relatie met Joost Prinsen: ‘Het is een geschenk’

Noraly Beyer vindt haar relatie met acteur Joost Prinsen ‘intenser’ dan relaties die zij eerder in haar leven had. Dat vertelde de 76-jarige journalist en oud-nieuwslezeres zaterdag in het NPO-radioprogramma Spijkers Met Koppen.