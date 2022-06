Eerste foto's jaarlijkse fotosessie koninklijk gezin stromen binnen

Brad Pitt omarmt ‘laatste levensfase’ zonder drank en sigaretten

Brad Pitt heeft alcohol en sigaretten afgezworen nadat hij scheidde van Angelina Jolie in 2016 en dat heeft hem een nieuwe kijk op het leven gegeven. In een interview met het tijdschrift GQ laat de 58-jarige acteur weten het laatste hoofdstuk in zijn leven ‘betekenisvol’ te willen maken.

23 juni