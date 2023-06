Eerste dag van lange rechtszaak tegen Kevin Spacey achter de rug, proces gaat vrijdag verder

Liefheb­bers van B&B vol liefde opgelet: seizoen wordt nu afgesloten met reünie

De romance tussen Astrid en Harmjan in Oostenrijk, de chaos van Richard in Portugal en Desiree op bezoek bij Hans in Italië. Het afgelopen seizoen van B&B vol liefde had genoeg stof om na te praten, maar van een reünie kwam het niet. Dat wordt dit jaar anders.