Eerste beelden The Passion opgenomen

The Passion vindt op 29 maart plaats in de Bijlmer in Amsterdam. Andere rollen in het de muzikale televisieshow naar het paasverhaal zijn voor onder meer Glennis Grace (Maria), Jeangu Macrooy (Judas) en Brainpower (Petrus). Bert van Leeuwen doet verslag van de processie. The Passion staat dit jaar in het teken van het thema 'Ik zie jou'.