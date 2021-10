Eerlijke Bettina Holwerda deelt strubbels over kolven: ‘Super dat je dit doet’

Bettina Holwerda blikte gisteravond laat terug op de dagen dat ze moest kolven. Hoewel ze zich destijds enorm druk kon maken om haar ‘tepels die als elastieken uitgerekt waren’ en of haar kolfapparaat wel was opgeladen, kijkt ze nu met weemoed naar een foto waarop ze - uiteraard kolvend - te zien is. Volgers van de actrice en musicalster herkennen zich maar al te goed in haar verhaal. ‘Goed dat je dit deelt!’

Natte haren, een wit broekje aan, haar gele topje naar beneden en aan haar ene borst een kolfapparaat: Bettina Holwerda lijkt het kolven bij het lezen van de eerste zinnen van haar bericht alles behalve te missen. De actrice, binnenkort te zien in het tweede deel van de romantische komedie Fuck De Liefde, noemt die periode de ‘melkfabriek days’ en is bijzonder openhartig over de onzekerheden die ze destijds had. ‘Dat je tepels als elastieken uitgerekt werden, tot formaat volwassen wijsvinger en je grootste zorg was of je kolfapparaat wel opgeladen was’, schrijft ze.



En hoewel Bettina heel goed weet dat het tonen van haar borsten niet toegestaan is op Instagram - en ze ze daarom heeft geblurd - hoopt ze met haar bericht toch enigszins een lans te breken. ‘We moeten ze toch gewoon normalizen?’, vraagt ze zich hardop af. ‘Ieder mens heeft ze en het grootste deel van de bevolking is via die dingen zelfs groot geworden. In ieder geval de eerste tijd van hun leven dan.’

Quote We moeten ze toch gewoon normalizen? Bettina Holwerda

Ze vervolgt: ‘Toen ik een week in het ziekenhuis moest blijven na de bevalling, moest ik ’s nachts twee keer m’n wekker zetten om te kolven. Omdat Molly op een andere afdeling lag en ik haar dus niet live kon voeden. Ik was nog nooit zo moe geweest en zat, helemaal kapot, met m’n ogen half dicht, met die zoemende zuignappen aan de borst.’



Het bleek allemaal niet te werken voor Bettina. Dat een verpleegster vervolgens ook nog luidkeels riep dat haar tepels te groot waren en ze maatje XL nodig had, maakte het er niet beter op. Op tal van locaties, toen ze het ziekenhuis had verlaten, kon Bettina daarna weer aan de haal met het apparaat. Ze kan het geluid inmiddels niet meer horen. Maar tóch: ze is het ding dankbaar.

Weemoed

Dat de blondine zo snel weer in vorm was na de bevalling, heeft volgens haar te maken met verschillende factoren, zoals het niet kunnen eten tijdens de zwangerschap, stress en niet kunnen slapen. Het hielp overigens ook niet dat haar man Jim Bakkum toen een maand in het buitenland zat en ze hem dus ook niet om hulp kon vragen.



Bettina realiseert zich maar al te goed dat het weer in vorm komen helemaal niet zo vanzelfsprekend is voor andere vrouwen. ‘En dat is ook oké’, klinkt het geruststellend. Ze is bovendien nog tot een andere conclusie gekomen:’ Toch kijk ik met weemoed naar deze foto en is het in m’n hoofd vooral allemaal heel magisch en bijzonder.’

Volgers van de actrice waarderen haar eerlijkheid en zeggen het fijn te vinden dat Bettina zo openhartig is over haar ‘kolfperiode’. Minstens zo belangrijk: ze herkennen zich maar al te goed in Bettina’s verhaal. ‘Super dat je dit doet’, schrijft een andere volger. En nog iemand: ‘Je bent zo heerlijk eerlijk, geweldig.’

