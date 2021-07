Eerbetoon aan prins Philip op foto van jarige George (8)

Amy Winehouse Vóór de drank en drugs: een frisse, vrolijke en beetje ordinaire meid

11:30 Vrijdag is het tien jaar geleden dat de Britse soul- en jazzzangeres Amy Winehouse overleed - ze was pas 27 jaar. Regisseur Arjan Vlakveld sprak haar in de zomer van 2004 ruim een halfuur op beeld - als enige in Nederland. Hij verwerkte het materiaal in de documentaire Amy Winehouse in Nederland.