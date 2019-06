Eerbetoon aan Martine Bijl meer in trek dan zangshows

Zandshowoorlog

Tussen RTL 4 en SBS 6 woedden de afgelopen weken een heuse zangshowoorlog. Inmiddels lijkt de genadeklap toegediend te zijn door RTL. Hoewel SBS uitpakte met voormalig kijkcijferhit van RTL It Takes 2, komt de zender niet in het spoor van de concurrent. Gisteravond keken er slechts 420.000 kijkers naar de zangshow voor BN’ers. Daarmee belandt het programma nog net aan in de kijkcijfer top 25 van Stichting KijkOnderzoek. bungelend op de laatste plek. En dat voor de halve finale van de zangshow.



RTL 4 daarentegen doet goede zaken met All Together Now. Hoewel het programma geen kijkcijferknaller à la The Voice of Holland is, weet de show met een publiek van bijna 1 miljoen kijkers toch een hele degelijke score neer te zetten. Het programma gepresenteerd door Chantal Janzen hoort daarmee bij de drie best bekeken programma's van de vrijdagavond. Na een goede start, liepen de kijkcijfers afgelopen weken wel wat terug, maar die lijken nu te stabiliseren rond het miljoen. Een tweede seizoen lijkt dan ook voor de hand te liggen voor All Together Now.



Het Achtuurjournaal was het best bekeken programma van gisteren. Daarvoor schakelden 1,7 miljoen kijkers in op NPO 1.