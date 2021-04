Eerbetoon aan marinier Cas van Bakel in vorm van documentaire

Als marinier Cas van Bakel (34) kanker blijkt te hebben, besluiten zijn maten hun poging het wereldrecord speedmars te verbreken aan hem op te dragen. In de PowNed-documentaire You’ll Never Walk Alone wordt die strijd van zowel Van Bakel zelf als de mariniers van dichtbij gevolgd.

De documentaire is een indrukwekkend eerbetoon. Cas van Bakel was kikvorsman bij de Special Operations Forces van het Nederlandse Korps Mariniers. Hij werd uitgezonden naar onder andere Afghanistan. Hij is in de kracht van zijn leven als hij slecht nieuws krijgt: Van Bakel heeft een zeldzame en agressieve vorm van kanker en de kans op genezing is nihil. Terwijl Cas de hoop niet opgeeft en tegen zijn ziekte vecht, besluiten zijn kameraden een van de zwaarste beproevingen van hun leven aan te gaan: het wereldrecord speedmars verbreken.

De 22 getrainde mariniers moeten in legeruniform met 18 kilo bepakking zo snel mogelijk 42 km afleggen. Met militaire precisie wordt de loodzware mars voorbereid, waarbij de kameraden van Van Bakel ernaar uitkijken om hem bij de finish in de armen te vliegen. Zo ver komt het helaas niet: hij overlijdt op donderdag 30 januari 2020. Met hun strijdmakker in gedachten voelen de mariniers zich gesterkt in hun motivatie om op een speciaal uitgestippeld parcours op Marinebasis Den Helder op 24 oktober 2020 het wereldrecord te verbreken en aan Cas op te dragen.

You’ll Never Walk Alone is dinsdag 27 april om 22:10 uur te zien bij PowNed op NPO 2

De mariniers op weg © PowNed