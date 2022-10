Een veroordeelde crimineel neerzetten als voorbeeld voor de jeugd, de NPO doet het gewoon wéér

met video Netflix deelt officiële trailer van The Addams Family-spin-off, Fred Armisen speelt Uncle Fester

Op het uiteindelijke resultaat is het nog wachten tot 23 november, maar wie benieuwd is naar de spin-off van The Addams Family heeft geluk. Netflix deelt namelijk de officiële trailer van Wednesday, de nieuwe reeks van Tim Burton met Jenna Ortega in de hoofdrol.

9 oktober