Een van grootste circussen van Europa komt naar Hoofddorp

Anders dan de naam doet vermoeden is het circus een Europese productie, van The European Entertainment Corporation uit Groot-Brittannië. ,,Veel acts waren nooit eerder in Europa te zien. We hebben veel aandacht voor choreografie, muziek en kostuums. Bezoekers stappen echt een andere wereld in’’, stelt een woordvoerder van het Great American Circus, dat per vrachtschip vanuit Engeland naar Nederland wordt verscheept. Het circus is in Nederland alleen in Hoofddorp te zien. Er zijn geen acts met dieren.