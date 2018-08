Een tournee zit er voor Blind Date niet in, best zonde

Alle winnaars Staande ovatie voor Jennifer Lopez bij MTV awards

6:32 Onder luid applaus nam Jennifer Lopez als eerste Latin artiest de Michael Jackson Video Vanguard Award tijdens de MTV VMA's in ontvangst. In een afgeladen Radio City Music Hall in 'haar' New York gaf J.Lo een emotionele speech, nadat ze eerder een medley van haar grootste hits ten gehore had gebracht.