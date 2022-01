Een stel anonieme vrouwen bereikte meer dan een paar bekende, treurige hielenlikkers

Verdrieti­ge Tal­pa-vrou­wen spreken in adverten­tie John de Mol aan

Meerdere vrouwen die bij mediabedrijf Talpa werken spreken de oprichter van het bedrijf vandaag in een paginagrote advertentie in het Algemeen Dagblad aan op zijn optreden en verklaring in de uitzending van Boos gistermiddag. ‘We hebben de reactie van John de Mol met stijgende verbazing en het schaamrood op de kaken aangehoord.’

17:21