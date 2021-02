Een songfestivalliedje zingen, rappen of grunten? Grijp hier je kans!

Mandalori­an-actrice Gina Carano ontslagen na uitlatin­gen over joden

11 februari Gina Carano is ontslagen bij filmproductiemaatschappij Lucasfilm. De actrice moet vertrekken vanwege enkele uitlatingen die ze deed op sociale media, meldt Variety. Zo vergeleek Carano de situatie rondom de coronamaatregelen in Amerika met nazi-Duitsland. Al snel werd er een hashtag in het leven geroepen: #FireGinaCarano.