Een record voor de Lion King: binnen vier weken 2 miljoen bezoekers in Nederland

Nog nooit bereikte een bioscoopfillm deze mijlpaal in zo’n korte tijd, aldus Disney. De vorige film die in Nederland 2 miljoen bezoekers trok, Bohemian Rhapsody, deed daar bijna vier maanden over. De nieuwe versie van The Lion King, die sinds 17 juli in ons land op het witte doek te zien is, brak al verschillende records. Ook de bezoekersaantallen van 100.000, 500.000 en 1 miljoen werden in recordtempo gehaald. De film doet het niet alleen in Nederland heel goed, wereldwijd is de opbrengst van de live action-film binnen vier weken de 1,3 miljard dollar gepasseerd.