Een oeuvreprijs, maar zwarte deken hangt nog boven Van Dik Hout: ‘Een regelrechte ramp’

Onbedoeld is het erg symbolisch. Vier van de vijf leden van Van Dik Hout verzamelen zich deze maandagmiddag in café De Koe in Amsterdam voor een reis naar Berlijn. Alleen de drummer ontbreekt. Dat is sinds kort Ferry Kunst (33), afkomstig van het vorig jaar opgeheven Indian Askin. Kunst kreeg op het conservatorium in Amsterdam les van Oscar Kraal, zijn voorganger. De man die bij Van Dik Hout pas sinds 2018 achter de drumkit zat, overleed afgelopen voorjaar.



Dat Kunst vandaag mist op het appèl, is omdat hij de trein verkiest boven de auto's waarmee de andere bandleden naar Duitsland rijden voor het opnemen van een single. Op de golven dansen wij gaat over afscheid en weerzien. Het ontbreken van Kraal hangt nog steeds als een zwarte deken boven de band. Midden in de coronatijd, waarin de bandleden hem vanwege de gezondheidsrisico’s niet of nauwelijks konden zien, werd Kraal gesloopt door alvleesklierkanker. Op 50-jarige leeftijd overleed hij op 1 april.



,,Dat was een regelrechte ramp’’, zegt zanger Martin Buitenhuis (52). ,,De ontreddering bij zijn familie en kinderen, verschrikkelijk.’’ De bandleden probeerden in de laatste fase zo goed en kwaad als het ging hem nog te zien. Soms buiten, in kleine groepjes, soms via videobellen. Er kwam een moment waarop Kraal te verzwakt was om te kunnen drummen, maar de band wel rekening moest houden met optredens, mochten de coronaregels worden versoepeld. Buitenhuis: ,,Omdat Ferry's band was opgeheven, was hij beschikbaar. Wat ik persoonlijk mooi vind, is dat Oscar nog heeft geweten dat Ferry hem zou opvolgen.’’