Een kijkje achter de schermen bij het Rijksmuseum

De Spaanse strijdhengst, geschilderd door Jacob de Gheyn is een schilderij van formaat. Sinds kort dan. Het werk - 269 bij 228 centimeter - lag opgevouwen en was nauwelijks groter dan een A3’tje. Werk aan de winkel voor restauratoren Jorinde Koenen en Anneliese Földes. Kwestie van de aanpak analyseren en daarna vijf maanden in de weer om de vergeelde vernislaag te vervangen. En nu, halverwege juni 2018, kleuren ze alweer twintig weken vanaf hun kruk - loepbril op de neus - pixel voor pixel de lacunes in. ,,Het wit van het paard is nooit gewoon wit”, zegt Koenen. ,,De achtergrond lijkt een donker vlak, maar van dichtbij zit er ongelofelijk veel variatie aan tinten in.”