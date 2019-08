Een jaar na hun bruiloft vindt Justin en Hailey Biebers trouwfeest eindelijk plaats

De zanger en het model stapten vorig jaar september in het geheim in het huwelijksbootje, maar stelden het huwelijksfeest voor vrienden en familie steeds uit. Dit naar verluidt vanwege de mentale problemen van Bieber. Vorige week werd het stel al gespot rond Palmetto Bluff - een prachtig gebied aan het water aan de rivier May, een belangrijke toeristische attractie.



Waarom de Biebers voor de zuidelijke staat hebben gekozen hebben is onbekend; Justin komt uit Canada en Hailey uit New York. Volgens bronnen is feestplanning in handen van Mindy Weiss, planner van de sterren. Zij organiseerde eerder feesten voor onder anderen de Kardashians, Heidi Klum, Ellen DeGeneres, Ciara, Diana Ross en Katy Perry.



Het 22-jarige model en de 25-jarige artiest verloofden zich slechts een paar weken nadat ze hadden onthuld weer samen te zijn. In 2015 had het stel ook al korte tijd een relatie. Bieber ziet het voorlopig nog niet zitten om vader te worden. ‘Op een dag zal ik papa-dochter-dates doen. Ik ben niet aan het hinten. Ik heb geen haast. Ik wil gewoon een tijdje alleen van jou genieten’, schreef hij eerder dit jaar bij een romantisch kiekje.