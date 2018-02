Een dikke kus van Dionne en een geheime reis voor de Posjes

The Voice Anouk deelt sneer uit aan RTL Late Night: 'Daar kijkt niemand meer naar'

18:15 De goudeerlijke rockdiva Anouk heeft weer toegeslagen in The voice of Holland. Dit keer moest niet een kandidaat, maar een ander programma het ontgelden. Presentator Martijn Krabbé zei te hopen dat de RTL4-show niet zou uitlopen, omdat hij anders het daarna geprogrammeerde RTL Late Night zou moeten bellen. ,,Daar kijkt toch niemand meer naar'', riep Anouk. ,,It doesn't matter.''