Een beetje kinderachtig was het wel, deze keiharde Robinson-strijd zonder medelijden

HONGER

Niek Roozen dronk ‘een hele fles olie’. Thijs Boermans begon aan ‘een rotte kokosnoot’ en Dennis Wilt, Harry Piekema en Dzifa Kusenuh trokken zich terug uit de proef ‘vanwege extra voedsel’. De honger bereikt een hoogtepunt, of beter gezegd: een dieptepunt. ,,Er is niks van me over”, zei London Loy toen hij, samen met Dennis en Ferry Weertman, voor de spiegel stond. Ze waren 10, 12 en 12,5 kilo afgevallen. Wat doet dat niet-of-amper-eten met je, vroeg ik Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit. ,,Als je in korte tijd veel afvalt, gaat dat ten koste van ons concentratie- en denkvermogen”, antwoordde Seidell die refereert aan de Minnesota Starvation Studies. ,,Er waren experimenten in Amerika na de Tweede wereldoorlog. Wat deden de concentratiekampen met mensen? Wat gebeurt er bij hervoeden? Wat bleek? De mensen hadden het over niets anders dan eten. Ze droomden ervan. Als ze naar een film keken, zagen ze eigenlijk alleen wat Marilyn Monroe at. Het werd een obsessie.” Benieuwd waar Ferry Weertman straks naar kijkt als hij thuis is: Ranomi zelf of de appel die ze eet?

HELD

Waarom zouden ze met een olympisch kampioen zwemmen willen strijden? Thijs Boermans vroeg het zich af, maar kreeg de rest niet voldoende mee en groef zijn eigen graf. Een beetje gelijk had ’ie natuurlijk wel. Ferry Weertman, olympisch kampioen in 2016 op de tien kilometer open water, is beresterk, een echte winnaar, ook in mentaal opzicht. Hij deed een paar keer niet wat hij zei, dus swichte hij doodleuk van stem, maar hij kwam ermee weg. De oud-topsporter won de individuele proef, zat al voor de derde keer op Winnaarseiland en staat nu met één been in de halve finale. Het bijtrekken van dat andere been is een kwestie van tijd. Krijgen we na Fatima Moreira de Melo (hockey, 2012), Edith Bosch (judo, 2013), Carlos Platier Luna (judo, 2017) weer een ex-sporter als winnaar?

Volledig scherm Ferry Weertman. © RTL 4

HARTZEER

Dzifa Kusenuh had spijt, Harry Piekema was moe, Niek Roozen zat aan de racekak en de maag van Thijs maakte salto’s. Misère in Maleisië. Gelukkig was daar de luchtige toon van London Loy die zijn borstelige wenkbrauwen verbaasd ophaalde toen hij zag hoeveel kilo hij was afgevallen. De tv-kok vergeleek zijn lijf met ‘een ruimteschip waar je lekker in wilt travelen’. ,,Dus dat moet goed verzorgd worden. Met brandstof.” Eten dus. Dat was bij Thijs niet lekker gevallen op Afvallerseiland, waar Vincent Vianen, de man die mede door Thijs was weggestuurd, nog vol revanchegevoelens zat. Niets kreeg Thijs, een beetje kinderachtig was dat wel: geen hulp, geen eten, geen brandhout. En ook geen medeleven toen Thijs vertelde zo ziek te zijn. ‘Shit man’, lispelde Vincent alleen maar. Uiteindelijk kréég Vincent zijn revanche op de evenwichtsbattle, maar Thijs bleef genereus, noemde Vincent de ‘ware Robinson’ en vertrok. Met opgeheven hoofd.

Volledig scherm Thijs Boermans en Vincent Vianen op de evenwichtsbalk tijdens Expeditie Robinson. © RTL 4

