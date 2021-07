Een Anne Frank-film over ons huidige vluchtelingenbeleid, kan dat?

Allereerst: wat een charmante verschijning die Virginie Efira, de ondeugende non in Paul Verhoevens hier in Cannes reeds veelbesproken nieuwe film die in Nederland pas in oktober verschijnt. Heb ik de Vlaamse actrice ook eens mét kleding gezien. Het interview volgt later, nu even genoeg over Benedetta. Ik zie meer opmerkelijke titels hier. Want van een compleet ander kaliber: wat moet ik nu toch vinden van de animatiefilm Where is Anne Frank (zonder vraagteken, vraag me niet waarom) van de Israëlische cineast Ari Folman?

De plot volgt, hou je vast allemaal, Anne Franks denkbeeldige, maar in de huidige tijd tot leven gekomen vriendin Kitty. Zij vraagt zich af wat er met haar verwekker is gebeurd, steelt het originele exemplaar van het beroemdste dagboek ter wereld uit het Achterhuis en krijgt de politie achter zich aan.

Ze wil het heilig verklaarde werk teruggeven, maar op één voorwaarde. De Nederlandse regering moet een groep asielzoekers, met wie Kitty in aanraking komt, een Generaal Pardon verlenen. We zien een raak geanimeerd Binnenhof en zelfs Willem-Alexander en Maximá die bezorgt het nieuws over de zoektocht naar het dagboek volgen op tv. De deportatie van de Joden wordt hier dus één op één vergeleken met de huidige uitzetting van vluchtelingen?

Ben ik een hopeloos ouwe zak om dit een tikkie scheef te vinden (sorry, allemaal vraagtekens nu)? Straks krijgen we nog een film waarin een tot leven gewekte Anne Frank met een groep volgelingen predikt voor meer verdraagzaamheid waarna ze wordt gekruisigd (iets voor Mel Gibson?).

Folman maakte in 2008 het geniale en Oscarwinnende Waltz With Bashir, een getekende oorlogsdocumentaire over een soldaat met een posttraumatische stresstoornis, maar hier vergaloppeert hij zich aan een eeuwig gevoelig stuk geschiedenis. Het moet onderdeel worden van een lespakket op scholen. Veel ‘kinderfilms’ behandelen hun publiek als oppervlakkige wezens met de aandachtsspanne van een hongerige eekhoorn. Elke poging om jongeren een beetje intellectueel te prikkelen, omarm ik met liefde. Maar ik vrees dat scholieren na het zien van Where is Anne Frank even verward achterblijven als ik.

Of heb ik het geniale gewoon gemist? Ik stel mezelf die vraag vaker dit festival. Je filmmening in beton gieten, sinds 1 januari mijn fulltime job, is soms zo gemakkelijk nog niet. Het Finse Hytti Nro 6 (de titel verwijst naar het nummer van een treinstel waar we lang in rondhangen) over een meisje die haar verblijf in Moskou ontvlucht en een opmerkelijke band ontwikkelt met een Russische mijnwerker met wie ze in de trein zit opgescheept, wordt hier door veel collega’s op handen gedragen. En ja, het is knap dat je bij het verlaten van de zaal hetzelfde sterke gevoel van ontheemding voelt als de protagonist. Maar hemellief, of ik met zo’n minimalistisch werk mijn vrienden en familie blij maak? Ik twijfel. En wat mij betreft mag ook een filmjournalist best eens stevig twijfelen en dat met zijn lezers delen.

Meestal ben ik er wél snel uit hoor. De door Sean Penn geregisseerde film Flag Day met in de hoofdrol Penn zelf en zijn eigen dochter, was een ijdel melodrama. Hoop maar niet dat Dylan Penn, zoals de jongedame heet, morgen naar mijn mening vraagt als ik tegenover haar zit. Al is het maar omdat er dan weer een deel van mijn zuinige tien minuten (geen ongebruikelijke interviewlengte in dit wereldje) in rook opgaat.

Ik zag tot nu toe een handjevol pareltjes, maar nog geen meesterwerk tijdens het festival dat nog tot komend weekend doordendert. Zul je zien dat die volgt nadat ik morgenavond ben vertrokken. Echter, de geruchten gaan dat ze het evenement hier vanwege de oprukkende Deltavariant wel eens vroegtijdig moeten afbreken. Zit ik weer thuis, lekker aan een animatiefilm. Van Pixar.

