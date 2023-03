Edwin Spee, weduwnaar van Bibian Mentel, gaat trouwen met Mandy

‘Ze heeft ‘ja’ gezegd’, schrijft hij bij de video. Daarop is te zien hoe Spee op één knie gaat en zijn vriendin Mandy verrast. Edwin Spee en Mandy kregen in september 2021 een relatie, een paar maanden na het overlijden van Mentel in maart 2021 aan de gevolgen van botkanker.

‘De liefde is onvoorspelbaar’, schreef Spee destijds op Instagram toen hij zijn nieuwe relatie bekendmaakte. ‘Lieve Bieb, wat jij zo graag wilde en ik nooit in geloofde, is gebeurd. Uit het niets liep Mandy enkele weken geleden mijn leven binnen. Vanaf de eerste seconde voelde het vertrouwd en het lijkt nog steeds alsof ze door jou is gestuurd.’

Hoewel het voor Spee soms ‘dubbel’ voelde, liet hij ook weten weer te genieten van het leven door zijn nieuwe liefde. ‘Ze zal jou nooit kunnen vervangen, ik zal jou nooit vergeten en ik mis je nog steeds elke dag, maar m’n hart durft weer te lachen. Ik ga verder lieve schat, ik mis je verschrikkelijk, maar ik geniet van het leven. Ik ga verder, maar neem jou voor altijd met me mee.’

