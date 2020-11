Edwin Evers wil voorlopig geen radio maken, zeker geen ochtendshow

Syrische Hanin (17) betovert ‘coronacoa­ches’ The Voice met engelachti­ge stem

22:01 De pas 17-jarige Hanin Al Kadamani heeft in de eerste aflevering van het elfde, coronaproof seizoen van de kijkcijferhit The voice of Holland flinke indruk gemaakt. De Syrische brunette bracht Let it be van The Beatles volgens de jury - met nieuwkomer Jan Smit - zo puur, dat de tranen rijkelijk vloeiden.