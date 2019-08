Edwin Evers mist het radioleven niet

Op de vraag 'wat mis je het meest' antwoordt Edwin zorgvuldig: ,,Ik denk er goed over na, want het is bot om te zeggen 'ik mis eigenlijk helemaal niets'. Maar dat is eigenlijk wel zo."



Edwin Evers nam in december afscheid van zijn ochtendshow Evers staat op, met een twaalf uur durende marathonuitzending op Radio 538. Hij stopte na 21 jaar met zijn ochtendshow. Aan Johnny de Mol vertelt Edwin: ,,Ik heb altijd in een heel vast stramien geleefd. Op tijd naar bed, op tijd eruit. Doordeweeks geen alcohol, geen gekkigheid, geen feestjes, niks. Dat heb ik ook nooit gedaan. Ik wilde dat gewoon even helemaal kwijt. Ik wilde gewoon geen enkele verplichting meer. Daar ga je verdomd snel aan wennen."



Waar is De Mol? is vanaf maandag om 21.30 uur op SBS6 te zien.