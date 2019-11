Edwin Evers had gelijk: je moet geen camera op radio zetten

Het is natuurlijk een onmogelijke opdracht, 100 jaar radio terugbrengen tot één uur De Wereld Draait Door. Matthijs van Nieuwkerk kan snel praten, maar zelfs hem gaat dat niet lukken. Bovendien weet je als redactie van te voren dat elk van de 1,2 miljoen kijkers (en een nog niet nader uitgeplozen aantal luisteraars die de uitzending via Radio 1 volgden) z’n eigen jeugdherinnering koestert en het als een ongelofelijke omissie ziet dat uitgerekend díe er niet in zit. Dus waar waren The Magic Friends nou, beste DWDD’ers?



Grapje natuurlijk. Ik miste slechts één iemand echt in de show en dat was Frits Spits, dj die dwars door generaties heengaat en niet voor niets onlangs werd verkozen tot beste radiomaker van de afgelopen eeuw. Hij kon er echt niet bij zijn, bezwoer Matthijs en klopte op het borstbeeld van Spits dat als eerbetoon op het mengpaneel van spreekstalmeester Gerard Ekdom was gezet. Dat maakte het eigenlijk allemaal nog ietsje sneuer. Helemaal omdat er ook al geen limerick à la De Avondspits vanaf kon. Had die bijvoorbeeld laten voorlezen door Jan ‘mr. Candlelight’ van Veen.