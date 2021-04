Edwin Evers gaat eigen muziek niet pluggen bij radio: ‘Dan heb ik nog liever dat ze het niet draaien’

Als Edwin Evers tegen een uur of acht opstaat en zijn opvolger Frank Dane op Radio 538 al halverwege zijn dagelijkse ochtendshow is, heeft hij de wereld aan zichzelf. In de kelder van zijn huis in Hardenberg kan hij achter zijn drumstel kruipen, nog wat monteren in zijn thuisstudio of met een krantje genieten van een ochtendkoffie. Zonder geluid op de achtergrond. ,,Ik zet ’s ochtends niet meteen de radio aan, nee.’’