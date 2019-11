Edwin Evers denkt aan comeback op de radio

Edwin vertelde dat hij vaak de vraag krijgt wanneer en of hij nog terugkeert. Het antwoord op de vraag laat hij afhangen van zijn gevoel, maar wel zei de dj ergens te denken dat hij in 2020 weer te horen is. ,,Als iemand me nog wil hebben.’’



Sinds zijn sabbatical zit Edwin in ieder geval niet stil. ,,Ik vul mijn dagen met muziek maken, het voorbereiden op mijn theatershows en het schrijven van liedjes. Ik verveel me geen seconde.’’