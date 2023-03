Edisons: band zonder zanger en nieuwkomer grote winnaars

De overgebleven bandleden zijn bezig met een doorstart, toch kreeg Kensington maandagavond bij de Edisons in Leusden de oeuvreprijs toegekend. Met zanger Eloi Youssef steeg de rockband in veertien jaar tot grote hoogten, met (vele) uitverkochte concerten in de Ziggo Dome en de Johan Cruijff Arena. Nu Youssef (35) in muzikaal opzicht iets anders wil, zal de band hoe dan ook anders gaan klinken.

De zeskoppige vakjury noemt de carrière van Kensington ‘imposant’. ‘De band heeft in al die jaren een ijzersterk en opvallend oeuvre opgebouwd’, aldus het juryrapport. De band volgt zanger Guus Meeuwis op, die deze prijs vorig jaar kreeg.

Stiekem

Opvallend, al was het niet onverwacht, is de prijzenregen voor Goldband. Het Haagse trio, aangevuld met producer Wieger Hoogendorp, won niet alleen de Edison voor beste nieuwkomer, maar samen met zangeres Maan ook twee prijzen in de categorie song en de categorie videoclip. Beide onderscheidingen waren voor het lied Stiekem. Goldband, dat vorig jaar een grote hit had met Noodgeval, won in januari ook al de Popprijs. Met drie Edisons pakte - in de ogen van de jury - ‘dé Nederlandse festivalband van dit moment’ de meeste prijzen.

Tekst gaat verder onder de videoclip van Stiekem

De jury had ook lovende woorden over voor producer/rapper sor (Rosario Mussendijk, 26). Hij kreeg de Edisons in de categorieën hiphop en album. De artiest die kampt met gehoorproblemen maakt volgens de jury muziek die je niet alleen hoort, maar ook voelt. ‘Een symfonie die binnenkomt als een triomf’, staat in het rapport. ‘sor verlegde grenzen, voor zichzelf en voor ons.’ De albumprijs kreeg sor voor zijn drieluik van 2022: Bae Doven.

Songfestivaldeelneemster S10 had vier nominaties, de enige die leidde tot een Edison was die in de categorie Nederlandstalig.

De winnaars van de Edisons op een rij: Oeuvreprijs: Kensington; Pop: Antoon – Antoon; Rock: Di-Rect; Hiphop: sor – Bae Doven No. 1/No. 2/No.3; Dance: Tiësto; Alternative: Froukje – Uitzinnig; Nieuwkomer: Goldband; Hollands: Mart Hoogkamer; Nederlandstalig: S10 – Ik besta voor altijd zolang jij aan mij denkt; Videoclip: Maan & Goldband – Stiekem; Song: Maan & Goldband – Stiekem; Album: sor – Bae Doven No. 1/No. 2/No.3

