Eddy Zoëy krijgt talkshow op RTL 5

Volgens Zoëy wordt er tegenwoordig onderling maar weinig echt goed gepraat. ,,Menig mens slingert ongenuanceerde meningen op social media. Nu komt er eindelijk weer eens een programma waarin we met elkaar kunnen praten wanneer er grote meningsverschillen zijn. We gaan de dialoog aan met mensen die hun eigen, wellicht soms op het eerste oog, afwijkende keuze hebben gemaakt. In dit programma gaan we geen onderwerp én geen discussie uit de weg, maar belangrijk is dat we ondanks meningsverschillen iedereen en elkaar met respect gaan behandelen’’, aldus de presentator in een reactie.