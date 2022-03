Ed Sheeran opnieuw in de rechtbank voor een plagiaatzaak; deze keer voor Shape of you

Twee artiesten, Sami Chokri en Ross O’Donoghue, stellen dat Sheeran ‘bepaalde zinnen en woorden’ uit hun nummer heeft gekopieerd voor Shape Of You. Het gaat om het nummer Oh Why, dat Chokri in 2015 onder de naam Sami Switch heeft uitgebracht. Vooral een stuk van het refrein (Oh why, oh why, o why o) lijkt volgens de advocaat van de aanklagers gekopieerd door Sheeran. Shape Of You verscheen in 2017. Het nummer groeide uit tot een wereldwijde hit, en is nog altijd het meest gestreamde nummer ooit op Spotify.