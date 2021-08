Ed Sheeran onthult details over zijn bescheiden huwelijk: ‘We trouwden ‘s nachts’

Er waren ook grote sterren aanwezig die liever ook niet op de gevoelige plaat werden vastgelegd. Zo is Ed Sheeran beste vrienden met Taylor Swift en Friends-actrice Courteney Cox. ,,Het was wel heel tof. Mijn beste vriend Josh had zijn mooiste pak aan, en Stella McCartney kwam hem vertellen dat ze zijn pak heel chic vond. Hij was erg in zijn nopjes.” Modeontwerpster Stella McCartney was dus al zeker van de partij.



In september 2020 verwelkomden Ed en Cherry hun eerste dochter: Lyra. ,,Ik wil dolgraag nog meer kinderen”, onthulde Sheeran. ,,Het vaderschap bevalt me heel goed.”



Dat betekent echter niet dat Ed volledig uit de spotlights zal verdwijnen. Hij geeft tegenwoordig opnieuw interviews na een lange radiostilte, omdat hij zijn nieuwe album aan het promoten is. De voorlopig nog titelloze plaat zal later dit jaar uitkomen.