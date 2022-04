Ed Sheeran niet schuldig aan plagiaat, oordeelt Hooggerechtshof

In maart was er een 11 dagen durend proces waarbij Sheeran aanwezig was. Hij noemde het ‘traumatiserend’ hoe hoe de tegenpartij hem beschuldigde dat hij ‘als een ekster’ bepaalde delen van het nummer Oh Why van singer-songwriter Sami Chokri ‘leende’ voor zijn eigen wereldhit Shape Of You. Sheeran hield vol dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van het nummer Oh why.