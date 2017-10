Ed Sheeran met arm in gips na aanrijding

Nu al extra shows van musical Annie M.G. Schmidt

16:01 De musical over het bewogen leven van schrijfster Annie M.G. Schmidt is in trek. Binnen drie weken na de première in het DeLaMar Theater in Amsterdam heeft Stage Entertainment 100.000 kaarten verkocht. Voor producenten Albert Verlinde en Joop van den Ende is dit aanleiding extra voorstellingen aan het speelschema toe te voegen.