Ed Sheeran maakt gestaag vorderingen met kerk, inclusief grafkelder, op eigen landgoed

Het kerkje komt op zijn landgoed ter waarde van 4 miljoen te staan. Omdat zijn thuishaven in het Engelse Suffolk inmiddels meer op een kleine stad lijkt, wordt het plaatsje in de volksmond ook wel Sheeranville genoemd. Dat kerkje, opmerkelijk genoeg in de vorm van een boot, is momenteel in de maak. Dat valt te zien op luchtfoto’s van het landgoed. De graftombe zal toegankelijk zijn via een luik in de vloer van de kerk.

Of Sheeran van plan is om daar zelf begraven te worden, is niet duidelijk maar lijkt wel waarschijnlijk. Het kerkje liet hij naar eigen zeggen bouwen om er zijn dochtertjes te kunnen dopen. Wanneer zijn familie op diezelfde plaats ook begraven kan worden, is de cirkel rond.

Zijn buren zijn niet erg blij met het landgoed: ,,Het zal interessant zijn om te zien hoe het eruitziet als het af is, maar de voortgang gaat erg traag’’, vertelt een omwonende in Daily Mail. ,,Waarschijnlijk omdat ze traditionele bouwtechnieken gebruiken, zodat het eruitziet als een historische kerk. We zien constant projecten van hem uit de grond schieten, het is een constante bouwwerf. Na een tijdje word je dat wel zat. Bovendien zijn er meer dan genoeg kerken in de omgeving om aan alle inwoners tegemoet te komen.’’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: