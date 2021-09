Ed Sheeran is met Shivers de snelste stijger in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 25 september. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 8 zittenblijvers, 12 stijgers en 17 zakkers.

24 (--) HEAT WAVES- Glass Animals

Deze week zien we de Britse groep Glass Animals voor het eerst in de Top 40. De track Heat Waves is afkomstig van het derde album van de band, Dreamland, en is met recht een langzame hit. Zo stond het nummer vorig jaar al in de hitlijst van Australië en was het te horen in de game FIFA21. Inmiddels heeft ook TikTok zijn werk gedaan want Heat Waves begint nu overal ter wereld te klimmen in de hitlijsten. In de Top 40 is het deze week de hoogste van drie binnenkomers op nummer 24.

9 (25) SHIVERS- Ed Sheeran

In 2017 stond Ed Sheeran voor het eerst met twee hits tegelijk in de top 10, toen met Shape Of You en Castle On The Hill. In de twee jaren die volgden presteerde hij dat nog 33 keer. Terwijl Bad Habits nog steeds hoog in de lijst staat weet Shivers deze week de top 10 te bereiken en dat is voor de Brit zijn 14e top 10-hit. Ed evenaart deze week het aantal keren dat ook The Beatles met twee gelijktijdige tracks in de top 10 stonden: 35 keer. Alleen Justin Bieber wist dat nog vaker voor elkaar te krijgen, totaal 56 keer.

Ed Sheeran heeft deze week de snelste stijger te pakken – Shivers klimt 16 plaatsen naar nummer 9.

7 ( 7) RUN- OneRepublic

Met Apologize en Counting Stars scoorde OneRepublic twee dikke top 10-hits. Run is inmiddels hun derde en inmiddels staat dat nummer al twee maanden in de top 10. Deze week staat Run zelfs voor de vierde week op nummer 7. Dat is meteen ook bijzonder want er zijn slechts 9 hits die ooit vaker op die plek stonden. Recordhouder is Are You With Me van Lost Frequencies dat in 2015 zelfs 12 weken op nummer 7 stond.

1 ( 1) STAY- The Kid Laroi & Justin Bieber

De top 3 van deze week is dezelfde als die van vorige week met Remember van Becky Hill en David Guetta op nummer 3 en Bad Habits van Ed Sheeran op nummer 2. Stay van The Kid Laroi en Justin Bieber stond zes keer op nummer 2 en nu voor de vierde keer op nummer 1.

