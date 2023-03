Ed Sheeran draagt nieuw nummer op aan overleden vriend: ‘Muziek helpt mij om te genezen’

Hoewel het nog even wachten is op de hele plaat brengt de singer-songwriter op 24 maart al het nieuwe nummer Eyes Closed uit. Zo maakt hij zelf bekend op Instagram. ‘Dit nummer gaat over het verliezen van iemand en het gevoel hebben dat elke keer dat je uitgaat, je hem tegen het lijf kan lopen. Alles herinnert je aan hem en dingen die je samen deed’, legt Sheeran uit. Hij refereert naar zijn vriend Jamal Edwards, die vorig jaar in februari op 31-jarige leeftijd overleed aan een hartstilstand. ‘Blauw was de kleur van Jamal, nu is het alles wat ik voel. En ik denk dat muziek mij helpt om te genezen, dus ik dans met mijn ogen dicht om er doorheen te komen.’

Toen Sheeran twee weken geleden zijn nieuw album aankondigde, maakte hij al bekend dat het een zeer persoonlijke plaat is geworden en deelde enkele schokkende onthullingen over de inhoud van de nummers. ‘In een maand tijd kreeg ik te horen dat mijn zwangere vrouw een tumor had, en er was geen mogelijkheid om die te behandelen voordat de baby was geboren. Eén van mijn beste vrienden, Jamal, is in diezelfde periode gestorven. Bovendien stond ik ook nog eens in de rechtbank mijn carrière als songwriter te verdedigen. Ik werd overspoeld door emoties van angst en depressie. Het voelde alsof ik aan het verdrinken was. Alsof ik naar boven keek, naar de oppervlakte, maar er niet kon geraken om naar adem te happen.’