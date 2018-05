Echtgenote radio-icoon Frits Spits overleden

Spits' echtgenote was al geruime tijd ernstig ziek. Dat bleek begin april toen vaste luisteraars van het wekelijkse KRO-NCRV-programma zich afvroegen waarom het vertrouwde stemgeluid van Frits Spits al een tijdje niet te horen was. Daarop kwam invaller Bert Kranenbarg in één van de uitzendingen met een verklaring om speculaties te voorkomen. Hij bevestigde dat de echtgenote van Spits ziek was, maar gaf geen details. ,,In overleg is ervoor gekozen het hierbij te houden. Ik zeg verder helemaal niets'', liet hij deze website na afloop van het programma weten. En: ,,Het is allemaal afwachten.''