Echtgenoot tassenontwerpster Kate Spade reageert op haar overlijden

Andy Spade, de weduwnaar van de iconische tassenontwerpster Kate Spade (55), heeft via een statement gereageerd op de dood van zijn vrouw. Kate werd dinsdag in haar appartement in New York aangetroffen, nadat ze zichzelf van het leven beroofd had. Volgens Andy kampte ze al jaren met depressies en angsten.

,,Kate was de mooiste vrouw ter wereld en 35 jaar lang mijn beste vriend. Mijn dochter en ik zijn kapot van haar dood en kunnen ons een leven zonder haar nauwelijks voorstellen. We missen haar nu al enorm", aldus Andy. ,,Kate vocht al jaren tegen haar demonen en was actief op zoek naar hulp om haar ziekte de baas te worden. Een ziekte die helaas vele levens kost. De avond voor haar dood hebben we nog contact gehad en klonk ze vrolijk. Er was geen enkele waarschuwing dat ze dit zou doen, het kwam als een complete schok."

Kate en Andy zouden op het punt staan te gaan scheiden, zo meldden diverse media eerder. Ook hierop ging de weduwnaar in. ,,De afgelopen tien maanden woonden we apart, maar wel dicht bij elkaar. Onze dochter Bea leefde bij ons allebei en we aten nog vaak als familie. Ook zagen en spraken we elkaar dagelijks en gingen we samen op vakantie. Onze dochter was onze prioriteit. We zijn nooit van plan geweest om te gaan scheiden, maar probeerden als beste vrienden onze problemen op te lossen zo goed als we konden. We hielden heel veel van elkaar en hadden gewoon even een break nodig in ons huwelijk."

,,Dit is de waarheid, alles wat er verder geschreven is klopt niet. Mijn vrouw zag haar arts op regelmatige basis en gebruikte medicijnen tegen haar depressies en angsten. Er was absoluut geen sprake van drank-of drugsverslaving. Er waren geen zakelijke problemen. Ik heb nog geen enkel afscheidsbriefje gezien en ben dan ook diep geschokt dat er een zogenaamd persoonlijk bericht aan mijn dochter via de media is verspreid. Kate was gek op Bea," sloot Andy zijn statement af.

Kate Spade was mede-oprichter van het designerlabel Kate Spade New York, dat ze later verkocht. Het begon met de verkoop van handtassen. Later werd de collectie uitgebreid met kleding, sieraden, beddengoed, beenmode en parfums.

Zit jij in de knoop met jezelf of heb je vragen over zelfdoding? Kijk dan op 113.nl of bel 0900-0113.