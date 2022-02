Echtgenoot en zoon van op filmset overleden vrouw klagen Alec Baldwin aan

Filmrecensie De nieuwe Jackass is even smakeloos als aandoen­lijk

Psychologen piekeren zich al sinds 2000, toen falend Hollywoodacteur Johnny Knoxville en zijn matties voor het eerst met hun vaak choquerende stunts op MTV verschenen, suf over de populariteit van Jackass. Iemand dierensperma zien drinken, in een ongeleegd mobiel toilet zien rondtollen of door een gang vol stroomstootwapens aan touwtjes zien sprinten; is de aantrekkingskracht hiervan simpelweg een vorm van ramptoerisme?

