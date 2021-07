Echte Gooische Moeders krijgt tweede seizoen op Videoland

,,Oh my god, jullie gaan dit zó leuk vinden”, vertelt Florine in een video op Instagram. Vervolgens roept ze enthousiast dat er een tweede seizoen komt over de Gooische vriendinnen. ,,Wat een leuk nieuws hè, gewoon weer een seizoen”, vult Bo aan. ,,Ik zou zeggen: proost!”, zegt Kimberly.

In Echte Gooische Moeders neem je een kijkje in het leven van Florine, Kimberly, Pauline, Bo, en Leslie, die jaren geleden te zien waren in de realityserie Echte Gooische Meisjes. In het eerste seizoen zag je hoe Leslie kampte met angstige gevoelens na de bevalling van haar zoon vorig jaar, had Kimberley het ondanks haar succesvolle beautysalon als alleenstaande moeder niet gemakkelijk en liet Pauline zien hoe het fertiliteitstraject voor een derde kind haar verging.

In de video vertellen de moeders ook alvast wat de kijkers kunnen verwachten in het tweede seizoen. ,,We gaan verhuizen, we gaan verbouwen, we gaan ontharen, we gaan bevallen”, vertelt Florine. Leslie maakte afgelopen zaterdag al bekend dat ze is bevallen van zoontje Manuel Louis Arnée den Hartog. ,,Dus genoeg leuke dingen die op het programma staan en jullie kunnen meekijken!”

Het is nog onbekend wanneer het tweede seizoen van Echte Gooische Moeders op Videoland te zien is.

