Echte Gooische Meisjes nemen afscheid van het imago van ‘verwende poppetjes’

Nicolette van Dam en Bas Smit opgelicht via Instagram

1 november What you see is what you get gaat vaak op, maar niet voor advertenties op Instagram. Daar zijn ondernemer Bas Smit en zijn vrouw Nicolette van Dam vandaag achter gekomen. Het stel wilde hun huis versieren voor Kerstmis en bestelde via de sociale media-app een notenkraker, maar die viel iets anders uit dan verwacht.