Écht een bijzonder gesprek over een uiterst gevoelig onderwerp

Coen Verbraak had woensdagavond in zijn nieuwe interviewprogramma In de beste families (NPO 2) nog geen vraag gesteld, maar met één introducerend zinnetje had hij me al. ,,Het ongevraagde cadeau van je ouders.’’ Want zo is het precies met broers en zussen. Ze zijn een ‘ongevraagd cadeau’ in het leven, waarbij het de vraag is op welk van de twee woorden je de nadruk legt. En toen moesten de gesprekken nog beginnen.